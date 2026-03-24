【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの井上咲楽が3月23日、自身のInstagramを更新。キッチンでの料理風景と手料理を公開した。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「整理整頓されてて綺麗」一人暮らしのキッチン公開◆井上咲楽、キッチンで「はじめてトンカツを作りました」料理風景公開井上は「最近の日常」と記し、写真を複数枚投稿。「はじめてトンカツを作りました！お肉をたくさん叩いて薄くすると聞いてめちゃくちゃ叩いた。