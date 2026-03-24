プロ野球日本ハム、中日などでプレーした野球解説者の武田一浩氏（60）が、2025年3月21日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表について独自分析し、次回大会までにやるべきことを提言した。 「餅は餅屋で、リリーフにはリリーフの優れたところがある」 日本代表は、東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCを、4戦全勝で首位通過した。 初戦の台湾戦で13−0のコールド勝利を収めると、第