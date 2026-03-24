アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/24営業日時点＝ 上海銅 1.76％ 上海ゴム 0.21％ 上海異形鉄筋 -0.09％ 大連とうもろこし -0.29％ 大連ポリエチレン -1.62％ 上海重油 -5.91％ ＊数値は前日比％