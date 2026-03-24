Ｊリーグは２４日、２０２５年度決算について発表した。３月９日の臨時理事会において２５年度の決算を承認し、この日の社員総会で報告された。２０２５年度決算の概要は、協賛金収益・国内外の公衆送信権料の増加により、経常収益（売上）が過去最高を更新し３４６・３億円（前年度比プラス２７・０億円）となった。経常利益は１４・４億円、当期純利益は１３・６億円となった。