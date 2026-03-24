ソフトバンク・今宮健太内野手は、野村勇とのハイレベルの争いを制して、プロ野球記録の１４年連続開幕ショートが確実になった。チームは本拠地のみずほペイペイで全体練習。小久保監督は「開幕当日を楽しみにしておいてください。ショートは一人しか守れませんから」と明言を避けたが、「今宮のバッティング内容はずっといいですね。キャンプ終わりぐらいから。よりシンプルになってきている」と、３４歳の円熟味を増した打撃を