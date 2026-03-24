タレントの辻希美が、２４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。長男・青空（せいあ）くんの受験当日に手作り弁当をつくる様子を公開した。辻はＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのインスタグラムで「公開されましたぜひご覧ください」「ついに当日…送り出す母の素直な気持ち青空受験弁当」と報告。長男の受験当日にお弁当を作る様子を紹介した。この投稿にファンからは「辻ちゃんは５人の子供たちそれぞれに愛情をた