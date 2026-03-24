歌手のアイナ・ジ・エンドの衣装ショットに、ファンが沸いている。２４日までにインスタグラムで、自身が出演する番組の告知を行ったアイナ。「徹子さんが背中のリボンを可愛いって言ってくださいましたので写真で見て欲しかったけど写ってる…？」とつづり、美背中があらわになった衣装ショットをアップ。胸元と背中にピンクのリボンがついており、袖口はファーがあしらわれたキュートなドレスになっている。この投稿にファ