お笑いコンビ・トレンディエンジェルの斎藤司が、妻子もいるのにまさかの引退宣言!?深刻な悩みを抱えている斎藤は、毒舌芸人で有名なとろサーモンの久保田かずのぶと永野に助けを求めるが……!? 【TVer】ブチギレて掴みかかり……!?とろサー久保田、トレエン斎藤司に「地獄に落ちますよ！」 斎藤の悩みは、“ネタ作りでいいアイデアが思いつかず、相方のメモ係になってしまっている”こと。漫才頂上決戦『M-1