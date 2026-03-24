Jリーグは24日、都内で社員総会と臨時理事会を開き、野々村芳和チェアマン（53）の再任を正式に決定した。3期目に入る野々村チェアマンは「Jリーグがここから世界の中でどんなポジションを取れるか、というスタートの期間になる」と抱負。常勤理事にJリーグの青影宜典執行役員、理事にJ1神戸の千布勇気社長、J1清水の山室晋也社長らが新たに就任した。また25年度の決算を承認し、経常収益（売上高）は過去最高を更新する346億3