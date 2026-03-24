「ファーム・西地区、オリックス-阪神」（２４日、京セラドーム大阪）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が第３打席でＷＢＣベネズエラ代表として世界一に輝いたオリックス・マチャドと対戦。あわや頭部死球の投球を、後ろに倒れてかわした。四回２死一塁、カウント０−２からマチャドの１５６キロの直球が内角高めへ。立石の顔付近を通過し、捕手のミットに収まった。立石はのけぞって直撃を回避したが