フルタイムで働く人の2025年の平均月給が34万円にのぼり、過去最高だったことが厚生労働省の調査で分かりました。厚労省の調査によりますと、フルタイムで働く人の去年の平均月給は前の年から3.1％増えて34万600円となり、1976年の調査開始以降、最も高くなりました。伸び率は2年連続で3％を超えていて、1992年以来です。厚労省の担当者は「企業の賃上げ幅が大きかったことが要因の一つ」と分析しています。年齢別でみると、10代か