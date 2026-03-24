「選抜高校野球・２回戦、八戸学院光星５−４滋賀学園」（２４日、甲子園球場）八戸学院光星が競り勝ち、１４年ぶりの８強進出を決めた。逆転を許した直後の六回１死二、三塁で１番・菅沼が同点の犠飛。４−４の八回１死一、二塁では再び菅沼が決勝の左前適時打を放った。投手は岩崎からエース北口への継投。粘る滋賀学園に九回も１死二塁のピンチだったが、北口が踏ん張った。