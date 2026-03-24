全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数が今年に入って最も多くなりました。「はしか」は感染力が非常に強く、主に空気感染で広まる感染症です。感染すると10日ほどで発熱や発疹の症状が出て、肺炎や中耳炎を起こすこともあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、今月15日までの1週間で全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数は32人となり、今年に入って最も多くなりました。東京で12人、千葉で8人