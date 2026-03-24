日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は24日、東京都内で行われた定時社員総会後の会見で、2025年度の決算で過去最高となる約6億円の最終利益を達成したと発表した。2年前の約5億円を更新した。小林浩美会長は「2025年度の最終決算は売上額、営業利益、税引き後の最終利益、全て過去最高を更新した」と話した。U―NEXTと締結したインターネット独占配信契約による放送権料、大会公認料の引き上げ、新規大会開催などが収入増につ