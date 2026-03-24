25日から予定されていた、天皇ご一家の東日本大震災の被災地訪問が延期されることとなりました。両陛下は先週から風邪の症状があり、大事を取られたということです。陛下が体調を理由に地方への訪問を延期されるのは、即位後初めてです。宮内庁からこの事実を伝えられたという宮城県の村井嘉浩知事は午後、記者会見で明らかにしました。宮城県・村井知事：お昼12時半前に黒田宮内庁長官から連絡がありました。まずは中止します、今