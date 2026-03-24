ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、3月24日時点で発表されているキャンペーンをまとめました。休息時間に嬉しいクーポンがたっぷり 「1個買うと1個もらえる」今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、全部で6つです。1つ目の対象商品は、サントリー「NOPE ギルティ炭酸」（600ml）です。1本購入すると、ファミマル「ペプシコーラ」（600ml）と引き換え