3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、敵地カセヤ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦を136－111で制し、連勝を6へ伸ばした。 ウェスタン・カンファレンスならびにリーグ2位の54勝18敗（勝率75.0パーセント）としたスパーズは、2月2日以降、リーグベストの22勝2敗（勝率91.7パーセント）と、驚異的な戦績を残している。 ヒ