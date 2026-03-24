ｎｏｔｅがこの日の取引終了後にＫＡＤＯＫＡＷＡを割当先として、払込期日を４月９日とする１００万株（１株２２１２円）の第三者割当増資を実施し資本・業務提携すると発表した。 ｎｏｔｅの有するトラフィックやＳａａＳ基盤、ＵＧＣ（ユーザー作成コンテンツ）エコシステムと、カドカワが有する強力なＩＰや編集・メディア力を掛け合わせることによるシナジーを期待しており、ＩＰ創出・開発領域や出