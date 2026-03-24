（台北中央社）吉本ばなな原作の同名短編小説を台日合作で映画化した「シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE」に、台湾のツェン・ジンホア（曽敬驊）が岸井ゆきのと共にW主演する。ジンホアは今作で初めて日本語のせりふに挑戦している。同作は約8割を台湾で撮影。ジンホアは映画会社を通じてコメントを寄せた。台北は自身にとってなじみ深い場所であるものの、作品中で描かれている台北は「これまでとは異なる