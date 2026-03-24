（台北中央社）シンガポールの配車サービス大手グラブ・ホールディングスは23日、ドイツの宅配大手デリバリーヒーロー傘下のフードパンダが台湾で展開する宅配事業を現金6億米ドル（約953億円）で買収することで両社が合意したと発表した。今年下半期の手続き完了を見込んでいる。来年初頭までにサービスを全面的にグラブのアプリに移行することを目指す。今回の買収は、グラブにとって東南アジア以外の市場への初めての進出となり