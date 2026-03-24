Brightin Star 50mm F1.05 Amazonで、大口径標準レンズ「Brightin Star 50mm F1.05」が4万7,000円から21%OFFの3万7,230円でセール中だ。 Brightin Star 50mm F1.05は、35mm判フルサイズのイメージサークルに対応したMF単焦点レンズ。レンズ構成は8群10枚で最小絞りはF11。最短撮影距離は0.57m。マウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L。今回のセールではZマウントとLマウントは対象外。