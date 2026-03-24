韓国を「最も敵対的な国家」と表現した北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長に対し、青瓦台（韓国大統領府）が3月24日、「敵対的な言辞が続くことは平和共存の助けにならない」との見解を示した。【関連】金正恩氏「韓国を同族から永遠に排除」青瓦台は「韓半島（朝鮮半島）において南北双方の安定と繁栄を担保できる道は、敵対と対決ではなく、対話と協力を通じた平和共存だ」とし、「政府は長期的な視野を持ち、韓半島