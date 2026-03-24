日本サッカー協会（JFA）は３月24日、６月６日に大阪のヤンマーハナサカスタジアムで日本女子代表が南アフリカ女子代表と国際親善試合を行なうと発表した。なでしこジャパンは、オーストラリアで開催された女子アジアカップで計29得点１失点と無類の強さを見せ、２大会ぶり３度目の優勝を飾った。また、来年夏にブラジルで行なわれるワールドカップの出場権も手にした。この親善試合に向けて、なでしこジャパンを率いるニル