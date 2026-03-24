【空気清浄機で変わる家の空気学・2】 花粉の季節、「空気清浄機を買ったのに効いている気がしない」という声をよく聞きます。実は空気清浄機は「置く場所」で効果が大きく変わるのです。花粉は玄関から入り、リビング、寝室へと広がります。場所ごとに合った1台を選ぶだけで、家の中の花粉をぐっと減らせます。●花粉は「玄関→リビング→寝室」の順に広がる買い物や送り迎えから帰ると、コートや髪にはたくさんの花粉がつい