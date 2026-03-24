フライブルクでの好パフォーマンスを背景に、昨年９月以来の日本代表復帰を果たした鈴木唯人。その現在地はゴールやアシストという数字によるものだけでなく、地道な取り組みの積み上げによるクオリティアップによってつかみ取ったものだ。ゲンクをホームで撃破したヨーロッパリーグ・ラウンド16セカンドレグの試合でも、鈴木はトップ下として高いインテンシティを維持し続けた。スプリントの回数は明らかに多く、攻守にわたっ