【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が、山時聡真＆菅野美穂W主演映画『90メートル』（3月27日全国公開）の主題歌として書き下ろしたソロ楽曲「0.2mm」の映画版スペシャルMVが解禁された。 ■大森元貴「ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」 人生の岐路に立つ高校生の息子・佑（山時聡真）と、難病を抱えたシングルマザー・美