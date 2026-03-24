【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、3月27日に発売される『Oggi』5月号特別版の表紙を飾り、大人気の「スーツ企画」に11人揃って初登場する。 ■INIのスーツスタイルが満載 4月22日に8thシングル「PULSE」のリリースを控え、ますます勢いに乗る彼ら。今回の特集では、スタイリッシュなスーツ姿での撮り下ろしとインタビューを12ページにわたりたっぷりと届ける他、特別版の表