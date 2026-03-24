24日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8129枚だった。うちコールの出来高が4124枚と、プットの4005枚を上回った。コールの出来高トップは6万3000円の561枚（3円高9円）。プットの出来高トップは5万2500円の425枚（505円安2075円）だった。 コールプット 出来高