24日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1373枚だった。うちプットの出来高が972枚と、コールの401枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の352枚（220円安1670円）。コールの出来高トップは6万2000円の43枚（7円高110円）だった。 コールプット 出来高