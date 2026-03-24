24日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は43枚だった。コールの合計出来高は18枚。コールの出来高トップは5万6000円の16枚（1440円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは3万3250円の5枚（315円）だった。 コールプット 出来高前日比