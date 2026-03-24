ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓｋ [東証Ｐ] が3月24日大引け後(17:00)に配当修正を発表。従来無配としていた26年12月期の期末一括配当は10円(前期は無配)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社はこれまで、将来の事業拡大と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的配当を実施していくことを基本方針としておりましたが、内部留保の充実を優先していたため、