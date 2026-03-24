香港メディアの星島環球によると、中東情勢が緊迫化する中、韓国の金民錫（キム・ミンソク）首相が今月24〜27日の日程で予定していた訪中を直前に取り消した。金氏は、中国海南省で開かれるボアオ・アジアフォーラムの年次総会に出席して基調講演する予定だった。韓国の首相室は23日の声明で、「中東地域の軍事的衝突により複合的対外リスクが高まり、その影響が国民経済と民生全般に広がっている。政府レベルの対応体制の整備が急