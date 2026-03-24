ボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会は3月24日から27日まで海南省のボアオで開催されます。今回の年次総会は「共通の未来を形作る：新たな情勢、新たな機会、新たな協力」をテーマに、50を超えるサブフォーラム、ラウンドテーブル、対話会などの一連の活動を開催する予定です。60カ国以上の約2000人の政界、経済界、学界の代表者が一堂に会し、世界経済の回復、科学技術革新などのホットトピックに焦点を当てて深い交流をおこ