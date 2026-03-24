ローソンは23日、今夏に向けた暑さ対策商品のラインアップを大幅に拡充すると発表した。全国的に猛暑が予想される中、関連商品を前年比約1.5倍となる約50品に増やし、3月24日から全国約1万4100店舗で順次発売する。【写真】ゴリラの冷棒にゴリラの扇風機…猛暑対策グッズとは？背景にあるのは、記録的な暑さと、それに伴う需要の急拡大だ。2025年夏（6〜8月）は国内平均気温が平年より2.36度高く、観測史上最高を記録。こうし