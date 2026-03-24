中国共産党中央委員会外事活動委員会弁公室の王毅主任は3月23日、北京で英国のパウエル首相補佐官（国家安全保障担当）と会見しました。王主任は、「今年1月にスターマー首相が歴史的な訪中を成功させたことは、中英が長期的で安定した全面的戦略的パートナーシップを発展させることが大勢の流れであり、民心の向かうところであることを十分に示した。また、双方が互いに向き合い、建設的な意思疎通をおこなえば、課題や問題を適切