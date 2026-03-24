大阪・MBSの古川圭子アナウンサーが、24日放送の同局ラジオ番組『ヤマヒロのぴかっとモーニング』（前8：00）に出演し、娘が民放アナとして採用され、4月に入社することを明かした。【写真】似てる？MBS古川圭子・亀井希生アナの娘・亀井晴加さん番組冒頭のトークで、スポーツ紙に掲載された大学ラグビー部の進路を紹介。選手だけでなく、スタッフの進路も明らかにされており、大学日本一となった明治大学の中には、学生トレー