シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が【画像】ドラえもんたちの冒険のその先を描いたイラスト週末動員ランキング4週連続1位を獲得！（3/20〜3/22・興行通信社調べ）日本中を巻き込み、かつてない海底大冒険を繰り広げています！シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、3月20日〜22日の週末映画動員ランキング（興行通信社調べ）で4週連続1位を獲得した。壮大な海底大