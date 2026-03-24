Prime Videoが、SPOTVとの複数年契約により2026年のメジャーリーグベースボール（MLB）のライブ配信を大幅に拡充する。レギュラーシーズンは昨年の54試合から350試合以上へと拡大し、ポストシーズンの注目試合も配信する。【画像】Prime Videoの3・4月MLB配信スケジュール配信はPrime Video内の「SPOTVチャンネル」で行われ、プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。ハイライト映像や関連番組も含め、24時間編成でMLBコ