元タレントの坂口杏里容疑者（35）がコンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引きした疑いで現行犯逮捕されました。元タレントの坂口杏里容疑者は3月17日、東京・八王子市のコンビニで約300円のサンドイッチ1個を盗んだ疑いが持たれています。被害に気がついた店員が通報し、駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました。坂口容疑者は、容疑を認めているということです。