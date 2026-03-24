日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜深0：24〜深0：54）が、4月7日から放送される。それに先立って、番組キービジュアル、初回放送前の特番ゲストが24日、発表された。【写真】記念すべき初回放送前特番に登場！マルシィ同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブをお届けする“あなたへ贈る”