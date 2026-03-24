俳優の山時聡真と菅野美穂がW主演を務める映画『90メートル』が、3月27日より全国公開される。このたび、大森元貴が本作のために書き下ろした主題歌「0.2ｍｍ」の映画版スペシャルMVが公開。また、子育て中の北川景子、益若つばさらがコメントを寄せた。【動画】大森元貴「0.2mm」スペシャルMV本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワード