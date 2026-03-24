大阪・梅田の新御堂筋で、地中から隆起した鋼鉄製パイプの切断作業が行われました。このパイプは3月11日、大阪・梅田の新御堂筋の下水道工事現場で、一時13メートルほど隆起したものです。市は内部に注水するなどしてパイプを沈下させましたが、24日、地表に残っていたままの約1.6メートル分の切断作業を始めました。切断作業は昼ごろ終了し、現場周辺で行われている交通規制に関しても、早ければ25日にも全面解除される方針だとい