俳優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜後10：00）が25日に最終話を迎える。それに先立ち、本作で脚本・監督を務める今泉力哉氏のほか、お笑い芸人のかが屋・加賀翔、大島育宙をゲストに迎えたトークイベントが開催された。【場面カット】カワイイ…何かを考え込む杉咲花本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブス