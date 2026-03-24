俳優の瀬戸朝香（49）が、16歳の長男と映るダンス動画を公開し、反響が寄せられている。【映像】瀬戸朝香の貴重な家族ショット（複数カット）2007年に元V6の井ノ原快彦と結婚し、16歳の長男と12歳の長女、2人の子どもがいる瀬戸。Instagramでは、夏休みに久米島を訪れた際の貴重な家族ショットや、子どもたちが留学しているイギリスでの写真など、家族で過ごすひと時を紹介している。「口がパパ過ぎる」映り込んだ長男の姿に反