「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２４日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。２３日に収録された動画の中で、大相撲春場所を振り返り、自身が長年応援している藤島部屋の藤青雲の快進撃について熱く語った。新入幕ながら１０勝を挙げ、見事に敢闘賞を受賞した藤青雲に対し、西村社長は「当たり負けしない強さと相撲のうまさ、そして精神面の成長が際立っていた」と手放しで称賛。過去に膝の