文部科学省は24日、過去数年間に学部や学科などを新設した国公私立の大学や短大、高専などを対象に、設置計画の履行状況を確認した2025年度の調査結果を公表した。対象405校のうち、定員管理に問題があるとして37校に是正するよう指摘し、同様の観点などで141校に改善を求めた。是正を指摘した37校のうち、ほとんどは学生数が収容定員の半数に満たず、充足率が著しく低かった。桐蔭横浜大（横浜市）のスポーツ科学部スポーツ健