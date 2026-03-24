「戦後80年記憶の継承作文コンクール」で厚生労働大臣賞を受賞した弟子丸香里奈さん＝24日午後、厚労省厚生労働省は24日、若い世代が戦争から得た学びを将来に生かすことを目的とした「戦後80年記憶の継承作文コンクール」の入賞作品を発表した。最優秀の大臣賞には、鹿児島県の高校2年生弟子丸香里奈さん（17）の「戦後の歩み」が選ばれた。弟子丸さんは大正生まれの曽祖母から聞いた戦争体験の話や、家族を失った人の証言映