元タレントの坂口杏里容疑者が万引きしたとして現行犯逮捕されました。【映像】逮捕された坂口杏里容疑者元タレントの坂口杏里容疑者こと野澤瑞恵容疑者（35）は今月17日午後、東京・八王子市にあるコンビニ店で、サンドイッチ1個を万引きした疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、万引きに気付いた店員が坂口容疑者を取り押さえ、その後、連絡を受けて駆け付けた警察官に引き渡したということです。坂口容疑者