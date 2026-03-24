詐欺の被害金が入金されていた凍結口座から現金を不正に引き出すなどしたとして、警視庁は２４日、横浜市瀬谷区阿久和東、弁護士高田康章容疑者（４７）を詐欺と組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で逮捕した。実態のない副業サイトなどを運営し、２０２３年１月以降、全国の男女約１万人からサイト利用料名目などで計約５３億円を詐取したグループのメンバーとみている。同庁は、グループの幹部とみられる千葉県市川市国