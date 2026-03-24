高知競馬場のJpn3「第28回黒船賞」が行われ、JRAのマテンロウコマンド（牡4＝長谷川）が松山弘平を背に逃げ切った。昨年の兵庫チャンピオンシップ以来となる重賞2勝目となった。3枠から好スタートを決めたマテンロウコマンドが逃げの手。前で立ち回ったロードフォンス、シャマルは直線で後退。代わってダノンフィーゴ、インユアパレスが追い上げたが、マテンロウコマンドが押し切った。▽松山弘平騎手厩舎の方でゲート練習を